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Bursa'da kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.10.2024 14:16
Bursa’da kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı. Kaza otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere sevk edildi.
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