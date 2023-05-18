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Bursa'da kontrolden çıkan otomobil bariyerde asılı kaldı

DHA
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Giriş: 18.05.2023 09:41
Bursa’da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere saplanan otomobil 5 metrelik alt geçitte asılı kaldı. Sürücü kaza sonrası kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarak olay yerinden kaçtı.
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