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Bursa’da komşu dehşeti! Çocukların sesine kızdı kurşun yağdırdı

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.12.2022 11:35
Bursa’da çocukların ses yapmasından dolayı çıkan tartışma sonucu komşusuna kurşun yağdıran zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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