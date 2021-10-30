Bursa'da kendisini kovalayan köpeği motosikletiyle kovaladı, 2 kişiye çarpıp yere düştü

Bursa'da kendisine saldıran köpeğe sinirlenen motosikletli şahıs, köpeği kovalamaya başladı. Motosikletiyle hızlanan şahıs, duramayarak yol kenarında araba tamir eden 2 kişiye çarptı. Bu ânlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Her zaman kullandığı yoldan motosikletiyle ilerleyen Fikret Birol, yerde oturan köpeğin saldırısına uğradı. Kendisini kovalayan köpeğe sinirlenen Birol, motoruyla köpeği kovalamaya başladı. O sırada hızlanan Birol, duramayarak, yol kenarında araba tamir eden 2 kişiye çarparak yere düştü. Ardından ise köpeği koşarak kovalamaya başladı. Köpeği yakalayamayan Birol, motosikleti ile çarptığı kişinin yanına gitti. Hafif yaralanan Fikret Birol ve tamircinin bu ânları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.Öfkesine yenik düştüğünü belirten Birol, "Her zaman kullandığım bir yoldu burası. Köpek çocukları ve benim gibi yoldan geçen çocukları kovalıyor. En sonunda da beni kovaladı. Ben de sinirlendim. İleriden döndüm, ben kovalamaya başladım. Ardından öfkeme yenik düşerek hızlandım. Daha sonra duramayarak yol kenarında araba tamir eden 2 kişiye çarptım. Neyse çarptığım 2 kişide herhangi bir sıkıntı yok. Ben motorla yere düştükten sonra koşarak köpeği yakalamaya çalıştım, ama yine kaçtı'' dedi.