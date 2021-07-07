Bursa'da katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı

Bursa'da yaşanan kazada hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Feci kazada 4 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Orhangazi-İznik ilçeleri arasındaki Kuzey kara yolunda, 16 BN 680 plakalı otomobil ile 16 BGU 11 plakalı aracın çarpışması sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.