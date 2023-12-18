18 Aralık 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bursa’da kan donduran olay | Arkadaşını öldürüp cansız bedenini streçe sardı! 50 yıl hapsi isteniyor

Bursa’da kan donduran olay | Arkadaşını öldürüp cansız bedenini streçe sardı! 50 yıl hapsi isteniyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.12.2023 09:12
Bursa'da madde bağımlısı sevgili dehşet saçtı. Sevgilisiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşını öldürdü. Yaraladığı sevgilisine de günlerce 21 gün boyunca cinsel istismarda bulundu. Tutuklanan zanlı için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis isteniyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte streç cinayetinde istenen ceza
İşte streç cinayetinde istenen ceza
Ormanda alevler içinde kaldı
Ormanda alevler içinde kaldı
Meclis’te Koca ile Bozdağ’ın güldüren diyaloğu!
Meclis’te Koca ile Bozdağ’ın güldüren diyaloğu!
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Kocaeli’de korkutan yangın!
Kocaeli’de korkutan yangın!
Çanakkale’de yağış sonrası yazlıklar sular altında
Çanakkale’de yağış sonrası yazlıklar sular altında
Yerdeyken tekmeleyip kemerle dövdüler
Yerdeyken tekmeleyip kemerle dövdüler
Feci kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı
Feci kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı
Hamile koyun yavrusunun kalp atışını dinledi
Hamile koyun yavrusunun kalp atışını dinledi
Dikkat çeken görüntü! Güneş...
Dikkat çeken görüntü! Güneş...
Kartpostallık görüntüler
Kartpostallık görüntüler
7 yaşındaki Elvin okulda hayatını kaybetti!
7 yaşındaki Elvin okulda hayatını kaybetti!
Daha Fazla Video Göster