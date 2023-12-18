18 Aralık 2023, Pazartesi
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Bursa’da kan donduran olay | Arkadaşını öldürüp cansız bedenini streçe sardı! 50 yıl hapsi isteniyor
Bursa'da madde bağımlısı sevgili dehşet saçtı. Sevgilisiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşını öldürdü. Yaraladığı sevgilisine de günlerce 21 gün boyunca cinsel istismarda bulundu. Tutuklanan zanlı için 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis isteniyor.