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Bursa'da kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarptı : 6 yaralı

Bursa'da kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarptı : 6 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.09.2024 11:10
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada 6 kişi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarptı : 6 yaralı
Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarptı : 6 yaralı
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