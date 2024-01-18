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Bursa'da kaherden ölüm! Nefes borusuna süt kaçan 3 aylık Merva, hayatını kaybetti

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Giriş: 18.01.2024 09:38
İnegöl ilçesinde anne Büşra Özdemir'in emzirip uyuttuğu 3 aylık Merva bebek, nefes borusuna kaçan süt nedeniyle hayatını kaybetti. Kahreden ölüm sonrası soruşturma başlatıldı.
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