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Bursa'da ısı yalıtım fabrikasında yangın! A Haber olay yerinde

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Giriş: 16.05.2022 14:23
Son dakika haberine göre: Bursa'da ısı yalıtım imalatı yapan fabrikada yangın çıktı. Siyah dumanlar şehrin birçok noktasında görüldü. Ekipler yangına müdahaleyi sürdürüyor.
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