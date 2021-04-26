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Bursa'da is adamı 1 milyon 600 bin liralık araç satın aldı başına gelmeyen kalmadı

İHA
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Giriş: 26.04.2021 14:16
Güncelleme:26.04.2021 14:27
Bursalı iş adamı ünlü bir markaya ait 1 milyon 600 bin lira değerindeki lüks cipi satın aldı. 2 yıl içerisinde 8 defa aracıyla yolda kalan adam, her defasında lüks cipi yetkili servise götürerek tamir ettirdi. İş adamı, motor değişimi de yapılmasına rağmen lüks cipteki arıza bir türlü çözülemeyince bilirkişi raporu alarak mahkeme yoluyla hakkını aramak için adım attı.
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