Bursa'da ilginç olay! Arabasının üstündeki cips kutusundan bakın ne çıktı?

Bursa'da bir vatandaş alışveriş merkezinin açık otoparkına arabasını park etti. Daha sonra otomobilinin üstüne bırakılan cips paketini gören vatandaş tam çöpe atarken içinde bir şeyler olduğunu fark etti. Cips kutusunu açan vatandaş içinde para olduğunu gördü, ardından da polisi arayarak ihbarda bulundu.