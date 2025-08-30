30 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Bursa'da ilginç düğün geleneği: Damat, arkadaşlarının bulunduğu öküz arabasını çekti
Bursa’da ilginç düğün geleneği: Damat, arkadaşlarının bulunduğu öküz arabasını çekti

Bursa'da ilginç düğün geleneği: Damat, arkadaşlarının bulunduğu öküz arabasını çekti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2025 16:43
Bursa’nın İznik ilçesinde gerçekleşen bir düğünde renkli anlar yaşandı. Gelin alma merasiminde damat ve sadıcına sürpriz yapan arkadaşları onlara öküz arabası hazırlattı. Ancak arabayı öküzler değil damat ile sadıç çekti.Davul zurna eşliğinde eğlenceli anlara sahne olan merasimde damat ve sadıç öküz arabasının üzerinde yemek de yedi. Ortaya çıkan ilginç görüntüler düğüne katılan davetlileri ve çevredeki vatandaşları hem şaşırttı hem de gülümsetti. İznik’in geleneksel düğün kültürüne farklı bir renk katan bu anlar gülümsetti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bursa’da ilginç düğün geleneği: Damat, arkadaşlarının bulunduğu öküz arabasını çekti
İstanbul’un ortasında yeşil bir köy: Pirinççi
İstanbul'un ortasında yeşil bir köy: Pirinççi
Çalışan annelerin bakıcı çıkmazı
Çalışan annelerin bakıcı çıkmazı
Umuda yolculuk facia ile son buldu
Umuda yolculuk facia ile son buldu
İsrail’in BM üyeliği askıya alınmalı
"İsrail'in BM üyeliği askıya alınmalı"
Damat arkadaşlarının bulunduğu öküz arabasını çekti
Damat arkadaşlarının bulunduğu öküz arabasını çekti
Karaman’da engelli bireylere şiddet!
Karaman’da engelli bireylere şiddet!
3 genç kızın eğlencesi kabusa dönüştü
3 genç kızın eğlencesi kabusa dönüştü
Parkta oynayan çocukları yerden yere vurdu!
Parkta oynayan çocukları yerden yere vurdu!
Yan yatıp sürüklenen araçtan yara almadan çıktılar
Yan yatıp sürüklenen araçtan yara almadan çıktılar
Türkiye’nin en büyük kapalı şişme oyun parkı açıldı
Türkiye’nin en büyük kapalı şişme oyun parkı açıldı
Kahramanmaraş’ta feci çarpışma!
Kahramanmaraş’ta feci çarpışma!
79 yaşındaki kadın banyoda ölü bulundu
79 yaşındaki kadın banyoda ölü bulundu
Daha Fazla Video Göster