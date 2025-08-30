Bursa’da ilginç düğün geleneği: Damat, arkadaşlarının bulunduğu öküz arabasını çekti

Bursa’nın İznik ilçesinde gerçekleşen bir düğünde renkli anlar yaşandı. Gelin alma merasiminde damat ve sadıcına sürpriz yapan arkadaşları onlara öküz arabası hazırlattı. Ancak arabayı öküzler değil damat ile sadıç çekti.Davul zurna eşliğinde eğlenceli anlara sahne olan merasimde damat ve sadıç öküz arabasının üzerinde yemek de yedi. Ortaya çıkan ilginç görüntüler düğüne katılan davetlileri ve çevredeki vatandaşları hem şaşırttı hem de gülümsetti. İznik’in geleneksel düğün kültürüne farklı bir renk katan bu anlar gülümsetti.

