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Bursa'da iki sürücünün yol kavgası kamerada

Bursa'da iki sürücünün yol kavgası kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.09.2024 10:18
Bursa'da 2 sürücü arasında çıkan yol kavgasında sopalar konuştu. O anlar saniye saniye kamera ile kaydedildi.
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