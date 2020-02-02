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02.02.2020

Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada araçlardan biri paramparça olurken, 1'i ağır 4 kişi yaralındı.

Kaza İsaören yolunda meydana geldi. Tahsin Ç. (44) idaresindeki 16 J 0456 plakalı otomobil ile Osman E. idaresindeki 54 ADP 904 plakalı araç virajlı yolda kafa kafaya çarpıştı. Savrulan araçlardan biri tarlaya girerek durabilirken, Tahsin Ç'nin kullandığı araç ise paramparça oldu. Araç içerisinde sıkışan Tahsin Ç. vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer araçta bulunan Ersin Ç. (34), Fatih A. (38) ve araç sürücüsü Osman E. ise kazada hafif şekilde yaralanarak aynı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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