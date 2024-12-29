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Bursa’da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.12.2024 00:19
Bursa’da yaşanan kaza, saat 21.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Esenler Caddesi'nde meydana geldi. Karanfil Caddesi'nden çıkan Mustafa D. (40) yönetimindeki 16 ARB 494 plakalı otomobil, Esenler Caddesi'nde seyir halinde olan Fırat S. (26) yönetimindeki 26 AFB 128 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 26 AFB 128 plakalı otomobil, aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazada sürücü Fırat S. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta sıkışan sürücüyü kurtardı. Yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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