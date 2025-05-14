15 Mayıs 2025, Perşembe
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Bursa’da iki genç kızın kavgası kamerada
Olay, İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi’nde bulunan bir otopark alanında meydana geldi. İki genç kız, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Kızların birbirine saldırdığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kayda alınırken, bir vatandaşın araya girmesiyle kavga sonlandı.