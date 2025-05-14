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Bursa’da iki genç kızın kavgası kamerada

Bursa’da iki genç kızın kavgası kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.05.2025 23:50
Olay, İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi’nde bulunan bir otopark alanında meydana geldi. İki genç kız, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Kızların birbirine saldırdığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kayda alınırken, bir vatandaşın araya girmesiyle kavga sonlandı.
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Bursa’da iki genç kızın kavgası kamerada
Bursa’da iki genç kızın kavgası kamerada
Bursa’da iki genç kızın kavgası kamerada
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