24 Haziran 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bursa’da husumetli ailelerin meydan muharebesi! Taş ve sopalarla saldırdılar

Bursa’da husumetli ailelerin meydan muharebesi! Taş ve sopalarla saldırdılar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.06.2023 10:41
Dehşete düşüren olay Bursa’da meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunan 2 aile sokak ortasında taş ve sopalarla birbirlerine girdi. Kavga anı ise kameraya anbean yansıdı.
2 aile birbirine girdi! Taş ve sopalarla saldırdılar
2 aile birbirine girdi! Taş ve sopalarla saldırdılar
Müşteri sırası tartışması ölümle bitti
Müşteri sırası tartışması ölümle bitti
Adana’da sokak ortasında vahşet
Adana'da sokak ortasında vahşet
A Haber vatandaşın sesi oldu
A Haber vatandaşın sesi oldu
İstanbul’da bayramı trafiği
İstanbul’da bayramı trafiği
Hacı adayları kutsal mekanları ziyaret ediyor
Hacı adayları kutsal mekanları ziyaret ediyor
Kaş’ta orman yangını!
Kaş’ta orman yangını!
Tekirdağ’da dehşete düşüren olay!
Tekirdağ'da dehşete düşüren olay!
Mukaddesatı bu topraklara ilmek ilmek işledi
Mukaddesatı bu topraklara ilmek ilmek işledi
Hem sorumsuz, hem pişkin
Hem sorumsuz, hem pişkin
İşte alevlerin büyümesinin sebebi…
İşte alevlerin büyümesinin sebebi…
İzmir kasabının ifadesi kan dondurdu!
İzmir kasabının ifadesi kan dondurdu!
Daha Fazla Video Göster