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Bursa’da “horonlu” işkence! Ev sahibinin kiracıya yaptıkları ‘pes’ dedirtti

İHA
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Giriş: 15.12.2022 10:02
Bursa’da bir ev sahibi alt katta oturan kiracısının çıkması için tencere tava ile gürültü yapıp, gece yarısı baca borusundan müzik çalıyor. Müzikli işkenceye maruz kalan kiracı ise o anları cep telefonu ile anbean kayda aldı.
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