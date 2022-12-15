15 Aralık 2022, Perşembe
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Bursa’da “horonlu” işkence! Ev sahibinin kiracıya yaptıkları ‘pes’ dedirtti
Bursa’da bir ev sahibi alt katta oturan kiracısının çıkması için tencere tava ile gürültü yapıp, gece yarısı baca borusundan müzik çalıyor. Müzikli işkenceye maruz kalan kiracı ise o anları cep telefonu ile anbean kayda aldı.