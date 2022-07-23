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Bursa’da hırsız şoku! Evine girdiği kadının boğazını sıkarak bayılttı

DHA
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Giriş: 23.07.2022 18:21
Bursa'da kimliği belirsiz bir kişi, hırsızlık için girdiği evde yalnız yaşayan Müzeyyen Aslan'ın boğazını sıkarak bayılttı. Hırsız, 2 bin 200 TL ile cep telefonu ve kredi kartlarını alıp kayıplara karıştı.
Boğazını sıkıp bayılttı sonra...
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