23 Temmuz 2022, Cumartesi
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Bursa’da hırsız şoku! Evine girdiği kadının boğazını sıkarak bayılttı
Bursa'da kimliği belirsiz bir kişi, hırsızlık için girdiği evde yalnız yaşayan Müzeyyen Aslan'ın boğazını sıkarak bayılttı. Hırsız, 2 bin 200 TL ile cep telefonu ve kredi kartlarını alıp kayıplara karıştı.