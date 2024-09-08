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Bursa'da hediyelik eşya satan dükkanın deposu alevler içinde kaldı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde plastik malzeme ve hediyelik eşya satan bir alışveriş merkezinin üst katında bulunan depoda yangın çıktı. Yangında depoda bulunan havai fişekler patlarken, alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, saat 01.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde çıktı. Plastik malzemeler ve hediyelik eşyaların satıldığı alışveriş merkezindeki dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mağazada bulunan havai fişeklerin patlaması söndürme çalışmalarını zorlaştırırken, çevrede bulunan oteller tedbir amaçlı boşaltıldı. Alevler, 2 saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, iş yerinde büyük çapta hasar oluştu. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.