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Bursa'da hayat kurtaran manevra! Küçük kız ölümden böyle döndü! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında...

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Giriş: 02.01.2024 16:21
Bursa'da yola aniden atlayan 5 yaşındaki küçük kız, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulurken sürücüsünün manevrası güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Manevra yapan otomobil sürücüsü küçük kız yerine park halindeki minibüse çarptı.
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