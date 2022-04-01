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Bursa'da hamile köpeği tüfekle öldürdükten sonra sürükleyen cani serbest bırakıldı
Bursa İnegöl'de bir köpeği av tüfeğiyle vurarak telef ettiği iddiasıyla yakalanan sanık serbest bırakıldı.
ÖLDÜRDÜĞÜ YETMEDİ, EZİYET ETTİ
İnegöl'e bağlı kırsal Şehitler Mahallesi'nde bir kişinin silahla öldürülmüş sahipsiz köpeği traktörün arkasına bağlayarak götürdüğü bilgisi üzerine jandarma tarafından çalışma başlatıldı.
TAVUKLARINI YEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ!
Rauf Halil B., evinin bahçesindeki tavukları yediğini öne sürdüğü gebe sokak köpeğine av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
VAHŞET KAMERADA
Rauf Halil B., ardından ölü köpeği iple traktörün arkasına bağladı, sürükleyerek araziye götürüp attı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan Rauf Halil B. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.