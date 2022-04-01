01 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bursa'da hamile köpeği tüfekle öldürdükten sonra sürükleyen cani serbest bırakıldı

Bursa'da hamile köpeği tüfekle öldürdükten sonra sürükleyen cani serbest bırakıldı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.04.2022 13:36
Bursa'da Rauf Halil B., tavuklarını yediğini öne sürdüğü hamile köpeği av tüfeğiyle gözünü kırpmadan öldürdü. Rauf Halil B.’nin öldürdüğü köpeği iple traktörün peşine bağlayıp sürükleyerek götürdüğü anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Gözaltına alınan cani Rauf Halil B., adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.

Bursa İnegöl'de bir köpeği av tüfeğiyle vurarak telef ettiği iddiasıyla yakalanan sanık serbest bırakıldı.

ÖLDÜRDÜĞÜ YETMEDİ, EZİYET ETTİ

İnegöl'e bağlı kırsal Şehitler Mahallesi'nde bir kişinin silahla öldürülmüş sahipsiz köpeği traktörün arkasına bağlayarak götürdüğü bilgisi üzerine jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

TAVUKLARINI YEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ!

Rauf Halil B., evinin bahçesindeki tavukları yediğini öne sürdüğü gebe sokak köpeğine av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

VAHŞET KAMERADA

Rauf Halil B., ardından ölü köpeği iple traktörün arkasına bağladı, sürükleyerek araziye götürüp attı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan Rauf Halil B. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Köpeği öldürüp traktörün arkasında sürükledi
Köpeği öldürüp traktörün arkasında sürükledi
Kanserden koruyan besinler neler?
Kanserden koruyan besinler neler?
O ilde yağmur değil, çamur yağdı
O ilde yağmur değil, çamur yağdı
Afazi nedir ve neden ortaya çıkar?
Afazi nedir ve neden ortaya çıkar?
Baltalı katil yerde aranırken damda bulundu
Baltalı katil yerde aranırken damda bulundu
O ilde Ramazan yardımları 2 katına çıkarıldı
O ilde Ramazan yardımları 2 katına çıkarıldı
Kızı ölümden dönen baba konuştu
Kızı ölümden dönen baba konuştu
JAK timlerinin nefes kesen anları kamerada
JAK timlerinin nefes kesen anları kamerada
İBB hizmet aracında şok görüntü!
İBB hizmet aracında şok görüntü!
Hocaların Hocası’na saygı ve minnetle…
Hocaların Hocası’na saygı ve minnetle…
Takma diş ele verdi!
Takma diş ele verdi!
A Haber olay yerinde
A Haber olay yerinde
Daha Fazla Video Göster