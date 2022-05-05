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Bursa'da hafriyat kamyonu yolcu otobüsüne çarptı

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Giriş: 05.05.2022 17:56
Son dakika haberi... Bursa'da otobanda hafriyat yüklü kamyon yolcu otobüsüne arkadan çarptı, kazada bir kişi hayatını kaybetti, 6 yolcu da yaralandı. Ekiplerin kazayla ilgili soruşturması ve ölen yolcunun kimliğini tespit çalışması sürüyor. Detayları A Haber Muhabiri Huzeyfe Özdemir olay yerinden aktardı.
Bursa’da hafriyat kamyonu yolcu otobüsüne çarptı
Bursa'da hafriyat kamyonu yolcu otobüsüne çarptı
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