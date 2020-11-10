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Bursa'da görenleri şaşırtan olay! İstiklal Marşı bitene kadar yerinden kıpırdamadı

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Giriş: 10.11.2020 11:18
Güncelleme:10.11.2020 11:59
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir okulun bahçesinde öğrenciler tarafından okunan İstiklal Marşı sırasında ön tarafta duran kedi herkesi şaşırttı. İstiklal marşı okunana kadar kedi durduğu yerden ayrılmadı. O anlar ise görüntülendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir okulun bahçesinde öğrenciler tarafından okunan İstiklal Marşı sırasında ön tarafta duran kedi herkesi şaşırttı. İstiklal marşı okunana kadar kedi durduğu yerden ayrılmadı. O anlar ise görüntülendi.

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