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Bursa'da görenleri hayrete düşüren manzara

Bursa'da görenleri hayrete düşüren manzara

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.09.2024 10:35
Motosikletli iki yolcu aralarına aldıkları yatakla beraber yolculuk yaptı. Görenleri hayretler içine düşüren olay motosiklette airbag ilk defa görüyorum dedirtti.
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Görenleri hayrete düşüren manzara
Görenleri hayrete düşüren manzara
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