Bursa’da görenleri hayran bırakan konvoy! Antika araçlarla dünya evine girdiler

Bursa'da klasik oto sevdalısı çift, düğünlerinde klasik otomobillerle konvoy yaptı. Konvoyu görenler ise hayranlıklarını gizleyemedi. Mutlu gününü antika araçlarla renklendiren Özay Balkan, “Uzun süredir antika araçlara ilgim vardı. Farklılıkları seviyorum.” dedi.