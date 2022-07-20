20 Temmuz 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bursa’da görenleri hayran bırakan konvoy! Antika araçlarla dünya evine girdiler
Bursa'da klasik oto sevdalısı çift, düğünlerinde klasik otomobillerle konvoy yaptı. Konvoyu görenler ise hayranlıklarını gizleyemedi. Mutlu gününü antika araçlarla renklendiren Özay Balkan, “Uzun süredir antika araçlara ilgim vardı. Farklılıkları seviyorum.” dedi.