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Bursa’da görenleri hayran bırakan konvoy! Antika araçlarla dünya evine girdiler

İHA
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Giriş: 20.07.2022 11:22
Bursa'da klasik oto sevdalısı çift, düğünlerinde klasik otomobillerle konvoy yaptı. Konvoyu görenler ise hayranlıklarını gizleyemedi. Mutlu gününü antika araçlarla renklendiren Özay Balkan, “Uzun süredir antika araçlara ilgim vardı. Farklılıkları seviyorum.” dedi.
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