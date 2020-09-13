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Bursa'da gökyüzünde esrarengiz görüntü! Yüzlerce hesaptan paylaşıldı

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Giriş: 13.09.2020 16:26
Güncelleme:13.09.2020 16:37
Son dakika haberi... Bursa'nın bir çok noktasından görülen gökyüzündeki esrarengiz görüntü görenleri hayrete düşürdü. Sosyal medyada birçok hesaptan paylaşılan fotoğraflar beğeni aldı.

Son dakika haberi... Bursa'nın bir çok noktasından görülen gökyüzündeki esrarengiz görüntü görenleri hayrete düşürdü. Sosyal medyada birçok hesaptan paylaşılan fotoğraflar beğeni aldı.

Bursada gökyüzünde esrarengiz görüntü! Yüzlerce hesaptan paylaşıldı BURSA'DA GÖKYÜZÜNDE ESRARENGİZ GÖRÜNTÜ! YÜZLERCE HESAPTAN PAYLAŞILDI

Gökyüzünde esrarengiz görüntü
Gökyüzünde esrarengiz görüntü
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