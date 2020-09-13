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Bursa'da gökyüzünde esrarengiz görüntü! Yüzlerce hesaptan paylaşıldı
Son dakika haberi... Bursa'nın bir çok noktasından görülen gökyüzündeki esrarengiz görüntü görenleri hayrete düşürdü. Sosyal medyada birçok hesaptan paylaşılan fotoğraflar beğeni aldı.
Son dakika haberi... Bursa'nın bir çok noktasından görülen gökyüzündeki esrarengiz görüntü görenleri hayrete düşürdü. Sosyal medyada birçok hesaptan paylaşılan fotoğraflar beğeni aldı.