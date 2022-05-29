29 Mayıs 2022, Pazar
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Bursa'da göçük altında kalan işçi 8 saatlik çalışmayla kurtarıldı!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde altyapı boru hattı çalışmaları sırasında toprak kayması sonucu oluşan göçük altında kalan 24 yaşındaki işçi Seyithan Elinç, 8 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Elinç'in sol bacağında çok sayıda kırık olduğu belirlendi.