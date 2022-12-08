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Bursa’da gece kulübüne silahlı saldırı! 3 kişi ağır yaralandı

DHA
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Giriş: 08.12.2022 10:22
Güncelleme:08.12.2022 10:26
Bursa'da, bir gece kulübünde çalışanlar ile müşteri arasında çıkan silahlı kavgada, tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan 3 kişi ağır yaralandı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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