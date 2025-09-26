Bursa’da Gastronomi Festivali başladı

Bursa’nın köklü mutfağını dünyaya tanıtmak, gastronomi kültürünü tekrar ortaya çıkarmak hedefiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından zengin bir içerikle hazırlanan 4. Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali, adeta dev bir mutfağa dönüşen Merinos Park’ta başladı. Başkan Mustafa Bozbey, "Festival, yerelden dünyaya uzan bir lezzet şölenine dönüşecek. Bursa'nın gastronomi alanındaki marka değerini yükseltecek" dedi.

