30 Ekim 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bursa'da garip olay... Şoför otobüsü bırakıp kaçtı, yolcular şaşkına döndü

Bursa'da garip olay... Şoför otobüsü bırakıp kaçtı, yolcular şaşkına döndü

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.10.2021 10:23
Bursa'da bir otobüs şöförü, aracını kenara çekerek kayıplara karıştı. Yolcular ise olan biteni anlamaya çalıştı. Olay, Hürriyet mahallesinde 8L hattında sefer yapan toplu taşıma aracında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs şöförü, aracı kenara çekerek kaçtı. Yolculardan bazıları olan biteni anlamaya çalışırken, bazı yolcular ise otobüsten aşağı inerek sigara içti. Yolcular olay yerine polis çağırdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şoför otobüsü bırakıp kaçtı, yolcular şaşkına döndü
Şoför otobüsü bırakıp kaçtı, yolcular şaşkına döndü
ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti
ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Yerken bir kez daha düşünün!
Yerken bir kez daha düşünün!
Çarptığı bariyer yola savrulunca faciaya davetiye çıkardı
Çarptığı bariyer yola savrulunca faciaya davetiye çıkardı
Çakır ailesinden Hankulu ailesine destek!
Çakır ailesinden Hankulu ailesine destek!
Esenyurt’ta pazarcılar arasında ’tezgahımı devirdin’ kavgası
Esenyurt’ta pazarcılar arasında 'tezgahımı devirdin' kavgası
Balon balığıyla mücadele!
Balon balığıyla mücadele!
Konya’da yeni obruk oluştu!
Konya'da yeni obruk oluştu!
Eşinin şiddetinden kaçarken 3. kattan yere çakıldı
Eşinin şiddetinden kaçarken 3. kattan yere çakıldı
Kontrolden çıktı köprü korkuluklarına çarptı
Kontrolden çıktı köprü korkuluklarına çarptı
Fırtına nedeniyle deniz seferleri iptal edildi
Fırtına nedeniyle deniz seferleri iptal edildi
Yeni vaka sayısı düşüyor! 29 Ekim verileri açıklandı
Yeni vaka sayısı düşüyor! 29 Ekim verileri açıklandı
Daha Fazla Video Göster