Bursa’da fırtına önüne geleni uçurdu! Çatı metro güzergahı ve anayola düştü

Bursa'da öğle saatlerinde etkisini gösteren şiddetli lodos gece saatlerinde de hız kesmedi. Rüzgar Hacivat Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın çatısını uçurdu. Metro güzergahına giren çatının bir kısmı da anayola düştü. Ev sahipleri ise olanları şaşkın gözlerle izledi. O esnada cadde üzerinde ve yol kenarında kimsenin olmaması ise muhtemel bir faciayı önledi.

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