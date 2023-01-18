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Bursa’da fırtına önüne geleni uçurdu! Çatı metro güzergahı ve anayola düştü

A Haber
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Giriş: 18.01.2023 13:08
Bursa'da öğle saatlerinde etkisini gösteren şiddetli lodos gece saatlerinde de hız kesmedi. Rüzgar Hacivat Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın çatısını uçurdu. Metro güzergahına giren çatının bir kısmı da anayola düştü. Ev sahipleri ise olanları şaşkın gözlerle izledi. O esnada cadde üzerinde ve yol kenarında kimsenin olmaması ise muhtemel bir faciayı önledi.
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