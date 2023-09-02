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Bursa’da fındık hasadı başladı! 1990’dan beri Bursa’da fındık üretiliyor

A Haber
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Giriş: 02.09.2023 15:01
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde fındık hasadı başladı. 450 dönümlük alanda 40 ton fındık toplanacak. A Haber muhabiri Yusuf Gül detayları aktardı.
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