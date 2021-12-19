19 Aralık 2021, Pazar
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Bursa'da feci kaza: Uçuruma yuvarlandılar!
Bursa'nın İnegöl İlçesi kırsal Çayyaka mahallesine bağlı 1200 rakımlı Boğazova bölgesinde meydana gelen kazada, kar tutan yolda kontrolden çıkan cip, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı, 2 kişi yaralandı. Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.