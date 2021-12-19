19 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bursa'da feci kaza: Uçuruma yuvarlandılar!

Bursa'da feci kaza: Uçuruma yuvarlandılar!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.12.2021 06:51
Bursa'nın İnegöl İlçesi kırsal Çayyaka mahallesine bağlı 1200 rakımlı Boğazova bölgesinde meydana gelen kazada, kar tutan yolda kontrolden çıkan cip, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı, 2 kişi yaralandı. Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İzmir’de fırtına: Direkler devrildi ağaçlar kökünden söküldü
İzmir'de fırtına: Direkler devrildi ağaçlar kökünden söküldü
Bursa’da feci kaza: Uçuruma yuvarlandılar!
Bursa'da feci kaza: Uçuruma yuvarlandılar!
Yaralı maden işçisi korku dolu o anları anlattı
Yaralı maden işçisi korku dolu o anları anlattı
2 genç donmak üzereyken böyle kurtarıldılar
2 genç donmak üzereyken böyle kurtarıldılar
Ankara’da zincirleme trafik kazası
Ankara’da zincirleme trafik kazası
Yolcu otobüsü devrildi! Ölüler var
Yolcu otobüsü devrildi! Ölüler var
Heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı
Heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı
Kocayayla geçidinde kar kalınlığı 48 santimetreye ulaştı
Kocayayla geçidinde kar kalınlığı 48 santimetreye ulaştı
Bebeğini öldürmüştü! Cezaevinde ölü bulundu
Bebeğini öldürmüştü! Cezaevinde ölü bulundu
Hacı Bektaş-ı Veli’nin vefatının 750. Yılı
Hacı Bektaş-ı Veli'nin vefatının 750. Yılı
Yemek siparişi götüren motosikletli minibüsün altında kaldı
Yemek siparişi götüren motosikletli minibüsün altında kaldı
“Niye ışıkları kapattınız” dedikten sonra komaya girdi
“Niye ışıkları kapattınız” dedikten sonra komaya girdi
Daha Fazla Video Göster