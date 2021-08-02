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Bursa'da feci kaza! Otoparka dalan minibüs 5 arabaya çarptı

İHA
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Giriş: 02.08.2021 01:05
Güncelleme:02.08.2021 01:06
Bursa'da otoparka dalan minibüs 5 arabaya çarparak zorla durabildi. Kaza sonrası minibüs sürücüsü olay yerinden kaçarken 1'i ağır 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahale yaptıktan sonra çevre hastanelere kaldırıldı. Sürücü kazadan sonra panikle olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Osmangazi ilçesine bağlı İnkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye, Kuveyt'ten Bursa'ya turist olarak gelen Ahmed El Reşidi, kiraladığı 16 KF 964 plakalı minibüsle İnkaya Mahallesi'ne geldiği sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı minibüsün kontrolünü kaybetti.

Yokuş aşağı hızlanarak duramayan minibüs otoparka daldı. Minibüs otoparkta bulunan 5 otomobile çarparak zorla durabildi. Kazada otoparkta bulunan 1'i ağır olmak üzere 1'i çocuk 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahale yaptıktan sonra çevre hastanelere kaldırıldı. 16 KF 964 plakalı Ahmed El Reşidi kazadan sonra panikle olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olaydan yarım saat sonra Polis Merkezi'ne teslim oldu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Reşidi hastane kontrolüne götürüldü.

Reşidi'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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