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Bursa'da feci kaza! Otomobil sitenin duvarına çarptı: 2 kişi yaralandı

DHA
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Giriş: 24.01.2023 15:02
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin site duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılardanbirinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
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Bursa'da feci kaza! 2 kişi yaralandı
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