26 Temmuz 2021, Pazartesi
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Bursa'da feci kaza! Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada gaz pedalı takılı kalan TIR’ın dorsesinde yüklü 3 ton ağırlığındaki çelik saç makarası,karşı yönden gelen otomobilin üzerine düştü. Otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Gaz pedalı takılı kalan TIR, 30 kilometre sonra durabildi.