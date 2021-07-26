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Bursa'da feci kaza! Gaz pedalı takılı kalan TIR dehşet saçtı

İHA
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Giriş: 26.07.2021 08:50
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada gaz pedalı takılı kalan TIR’ın dorsesinde yüklü 3 ton ağırlığındaki çelik saç makarası,karşı yönden gelen otomobilin üzerine düştü. Otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Gaz pedalı takılı kalan TIR, 30 kilometre sonra durabildi.
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