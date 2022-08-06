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Bursa'da feci kaza! Aydınlatma direği faciaya barikat oldu!

İHA
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Giriş: 06.08.2022 10:11
Bursa’da seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aydınlatma direğine çarptı. Araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, çorba salonunun önündeki direk bir faciayı önledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Aydınlatma direği faciaya barikat oldu!
Aydınlatma direği faciaya barikat oldu!
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