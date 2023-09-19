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Bursa'da feci kaza! 2 şoför hayatını kaybetti! Emniyet şeridinde korkunç görüntüler

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Giriş: 19.09.2023 14:49
Bursa'da TIR, arıza nedeniyle sürücüsünün emniyet şeridine park ettiği TIR'a, ardından da yolcu otobüsüne çarptı. Kazada TIR şoförleri ölürken, otobüsteki 4 yolcu ise hafif yaralandı.
Bursa’da feci kaza! 2 şoför hayatını kaybetti!
Bursa'da feci kaza! 2 şoför hayatını kaybetti!
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