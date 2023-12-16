16 Aralık 2023, Cumartesi
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Bursa'da fabrika yangını! Alevler binayı sardı
Bursa'da bir tekstil fabrikasının depo bölümünde başlayan yangın bütün binayı sardı. 40'tan fazla itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ederken, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş bölgede incelemelerde bulundu.