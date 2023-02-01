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Bursa’da ehliyetsiz TIR şoförü zincirleme kazaya sebep olmuştu! Neden kaçtığını itiraf etti

DHA
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Giriş: 01.02.2023 11:29
Bursa’da 7 Temmuz 2022’de 7 aracın karıştığı feci bir kaza meydana gelmişti. 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı zincirleme kazaya sebep olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan 64 yaşındaki TIR şoförü Fikret Korkmaz'ın ehliyeti olmadığı ortaya çıktı. Fikret Korkmaz ilk duruşmada, "Daha önce yurt dışında, aracımda uyuşturucu çıkması nedeniyle sürücü belgem iptal edilmişti. Beni işe alan şirket müdürü, bu durumu biliyordu" sözleri ile kendini savundu. Korkunç kazaya neden olan Korkmaz, çok ölü olmasından korktuğu için olay yerinden kaçtığını söyledi.
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