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Bursa'da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! Tutuklandı

Bursa'da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! Tutuklandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.10.2024 05:10
Bursa'da ehliyetsiz sürücü Efe Ş. babasının arabasıyla seyir halindeyken, yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki Zeynep Nas Sarıkaya'ya çarptı. Meydana gelen kazada Sarıkaya ağır yaralanırken, ehliyetsiz sürücü de karakola giderek teslim oldu. Olay anı anbean kameralara yansıdı.
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