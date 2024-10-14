14 Ekim 2024, Pazartesi
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Bursa'da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! Tutuklandı
Bursa'da ehliyetsiz sürücü Efe Ş. babasının arabasıyla seyir halindeyken, yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki Zeynep Nas Sarıkaya'ya çarptı. Meydana gelen kazada Sarıkaya ağır yaralanırken, ehliyetsiz sürücü de karakola giderek teslim oldu. Olay anı anbean kameralara yansıdı.