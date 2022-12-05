05 Aralık 2022, Pazartesi
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BURSA’DA EĞİTİM UÇAĞI BÖYLE DÜŞTÜ! Kazanın yeni görüntüsü ortaya çıktı
Bursa’da geçtiğimiz hafta 54 yaşındaki pilot işadamı Hakan Köksal ile 22 yaşındaki güzellik uzmanı Burcu Sağlam'ın hayatını kaybettiği uçağın düşme anı çevrim santralinin güvenlik kameralarına yansıdı. Düşen uçağın doğalgaz kombine çevrim santralinin ürettiği 380 bin voltluk elektrik taşıyan yüksek gerilim direği ve tellerine dokunduğu, o sırada alev aldığı daha sonra da yere düştüğü görüldü. Görüntüler Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelemeye alındı.