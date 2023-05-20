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Bursa’da düğünde meydan kavgası! Ortalık birbirine girdi masa ve sandalyeler havada uçuştu

İHA
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Giriş: 20.05.2023 13:15
Akılalmaz olay Bursa’da bir düğün salonunda meydana geldi. Düğüne alkollü gelen davetliden dolayı kavga çıktı. Kız ve erkek tarafının birbirine girdiği ve uzun süre devam eden kavgada masa ve sandalyeler havada uçuştu. İşte o anlar...
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