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Bursa'da düğünde damada görülmemiş eziyet

İHA
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Giriş: 22.09.2021 10:05
Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Çitli mahallesinde her düğün töreninde damada ve sağdıcına yönelik düzenlenen etkinlik görenleri hayrete düşürdü. 100 yıldan bu yana her düğün törenlerinde yapılan gelenek, bir kez daha mahallenin meydanında yapıldı. Arkadaşları damadı köyün meydanından geçen dereye attılar, daha sonra damada şalvar giydirip dolaştırdılar. Erman Yonca (21)- Hatice Yonca (19) çifti dünya evine girdi. Cuma günü başlayan gelenek, Pazar akşamına kadar sürdü. Cuma günü damat ve arkadaşları komşularının kapılarına giderek tavuk isteme yaptılar. Tavukları alan gençler Cumartesi günü ise oyunlar oynayarak eğlendiler.

Başörtü takarak dans ettiler

Pazar günü öğle saatlerinde damat ve arkadaşları, kapı kapı dolaşarak eşya ve para topladılar. Aynı gün öğleden sonra ise mahalle meydanından geçen derenin yanında toplanan gençler eğlence düzenlediler. Damat ve sağdıç, arkadaşlarının taleplerini yerine getirmek için yoğun çaba sarf ettiler. Yapılanları beğenmeyen gençler, damat ve sağdıcı dereye atarak "Güvey Batması" geleneğini yaptılar. Sırıl sıklam olan damat ve sağdıcına dereden geçen sudan da içirildi. Gün boyu devam eden eğlencenin akşam saatlerinde ise damadın evinin önünde farklı bir eğlence düzenlendi. Damat ve sağdıç, şalvar giyip, başörtü takarak dans etti.
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