07 Nisan 2023, Cuma
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Bursa’da dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalar kamerada: Ölümden böyle döndüler
Bursa’da yolcu dolu bir halk otobüsünün önüne kıran otomobil sürücüsü kazaya sebep olurken, yolculara korku dolu anlar yaşattı. Başka bir kaza ise kırmızı ışıkta hızla geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Diğer bir sürücü ise kontrolünü kaybedip karşı şeritten gelen araca çarptı. İşte dehşete düşüren o kaza anları...