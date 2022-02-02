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Bursa'da dereler zehir akıyor, bu yıl da müsilaj tehdidi kapıda

İHA
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Giriş: 02.02.2022 11:02
Türkiye önce Marmara, sonrasında Ege'de de etkili olan müsilajı aylarca konuşurken, bu yıl aynı tehdidin bir kez daha kapımızda olduğu ortaya çıktı. Bursa'da sanayi bölgelerinde bazı fabrikalarda kimyasalların arıtılmadan derelere oradan da Marmara'ya akıtıldığı ortaya çıktı.
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