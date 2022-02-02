02 Şubat 2022, Çarşamba
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Bursa'da dereler zehir akıyor, bu yıl da müsilaj tehdidi kapıda
Türkiye önce Marmara, sonrasında Ege'de de etkili olan müsilajı aylarca konuşurken, bu yıl aynı tehdidin bir kez daha kapımızda olduğu ortaya çıktı. Bursa'da sanayi bölgelerinde bazı fabrikalarda kimyasalların arıtılmadan derelere oradan da Marmara'ya akıtıldığı ortaya çıktı.