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Bursa'da dehşete düşüren olay! Önce otomobille çarptılar sonra öldüresiye dövdüler

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Giriş: 15.07.2021 09:47
Bursa'da eski sevgilisi Z.A.'nın ailesi tarafından darp edildiğini iddia eden 37 yaşındaki Vedat Buğdaycı, "Bu öldü' diyerek beni bıraktılar. Hastaneye geldim, doktorlar beni öldü zannetmiş" dedi. Buğdaycı'nın 3 kişi tarafından darp edilişi güvenlik kamerasına yansıdı.
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