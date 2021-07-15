15 Temmuz 2021, Perşembe
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Bursa'da dehşete düşüren olay! Önce otomobille çarptılar sonra öldüresiye dövdüler
Bursa'da eski sevgilisi Z.A.'nın ailesi tarafından darp edildiğini iddia eden 37 yaşındaki Vedat Buğdaycı, "Bu öldü' diyerek beni bıraktılar. Hastaneye geldim, doktorlar beni öldü zannetmiş" dedi. Buğdaycı'nın 3 kişi tarafından darp edilişi güvenlik kamerasına yansıdı.