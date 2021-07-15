Bursa'da dehşete düşüren olay! Önce otomobille çarptılar sonra öldüresiye dövdüler

Bursa'da eski sevgilisi Z.A.'nın ailesi tarafından darp edildiğini iddia eden 37 yaşındaki Vedat Buğdaycı, "Bu öldü' diyerek beni bıraktılar. Hastaneye geldim, doktorlar beni öldü zannetmiş" dedi. Buğdaycı'nın 3 kişi tarafından darp edilişi güvenlik kamerasına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN