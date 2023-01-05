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Bursa’da dehşete düşüren olay! Evine giren eli bıçaklı kişiyi görünce, 3 yaşındaki oğluyla balkondan atladı

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Giriş: 05.01.2023 15:56
Bursa'da evine, elinde bıçakla giren şüpheliyi karşısında gören Suriye uyruklu 35 yaşındaki Meryem Elneccar, 3 yaşındaki oğlu Muhammed'i kucağına alıp 2'nci katın balkonundan atladı. 4 metreden toprak zemine düşen Meryem Elneccar yaralandı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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