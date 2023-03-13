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Bursa’da dehşete düşüren olay! 2 çocuğunu dakikalarla ölümden kurtardı

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Giriş: 13.03.2023 12:01
Dehşete düşüren olay, gece saatlerinde Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi otomobil ile gelerek eve doğru 2 el ateş açtı. Korku dolu anlar güvenlik kameralarına anbean yansırken, annenin uykusunun gelmesi 2 çocuğunu kör kurşunlardan dakikalarla kurtardı.
2 çocuğunu ölümden dakikalarla kurtardı!
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